Dans la région d'Andalousie, dans le sud-est

La région d'Andalousie, dans le sud-est de l'Espagne, fait face à une violente série de feux de forêt hors de contrôle. Aggravés par des vents intenses et une canicule dépassant les 40°C, les incendies ont mené à l'évacuation de plus de 1 400 personnes, alors que 23 autres manquent toujours à l'appel.

Le bilan provisoire, qualifié d'extrêmement grave, fait état d'au moins 12 morts, principalement des touristes étrangers.

Selon les premières hypothèses émises par les autorités locales, un poteau électrique défectueux serait à l'origine du sinistre.

Quelque 500 pompiers et militaires espagnols sont mobilisés sur le terrain pour tenter de maîtriser le brasier.

Écoutez le journaliste indépendant Romain Chauvet faire le point sur la situation, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.