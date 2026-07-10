Bestioles de chez nous

Le Québec abrite une biodiversité insoupçonnée avec près de 25 000 espèces d'insectes.
De la gestion écologique des nids de guêpes aux solutions innovantes comme les trappes à moustiques au CO2 testées à Longueuil, l'entomologiste et auteur Étienne Normandin fait le tour des grandes questions de la saison.
Écoutez son analyse, vendredi, au Québec maintenant.
« Les gens sont de moins en moins tolérants envers les insectes. Moi, je leur dis regardez, un moustique, faites-vous piquer, vous allez voir, c'est fascinant. »