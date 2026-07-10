796 actifs, dont 60 hors de contrôle

Le Canada compte actuellement plus de feux de forêt actifs qu’à la même date l’année dernière.

796 feux sont actifs, dont 60 hors de contrôle. Au Québec, près de 200 feux sont en cours, plus particulièrement dans le nord de la province.

Écoutez Isabelle Gariépy, conseillère à la prévention et aux communications pour la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), aborder le sujet vendredi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.