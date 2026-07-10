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796 actifs, dont 60 hors de contrôle

Les feux de forêt au Canada plus nombreux qu'à pareille date l'an dernier

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Entendu dans

Le midi

le 10 juillet 2026 12:15

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Les feux de forêt au Canada plus nombreux qu'à pareille date l'an dernier
Les feux de forêt actifs qui font rage un peu partout au Canada sont plus nombreux présentement qu’à la même date l’année dernière. / edb3_16 / Adobe Stock

Le Canada compte actuellement plus de feux de forêt actifs qu’à la même date l’année dernière.

796 feux sont actifs, dont 60 hors de contrôle. Au Québec, près de 200 feux sont en cours, plus particulièrement dans le nord de la province.

Écoutez Isabelle Gariépy, conseillère à la prévention et aux communications pour la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), aborder le sujet vendredi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«La prudence reste de mise. C'est sûr que la majorité des incendies que l’on combat actuellement sont des incendies de causes naturelles. Mais chaque incendie de causes humaines qui s'ajoute au lot d'incendie que l’on combat amène une pression supplémentaire à nos équipes, donc c'est vraiment très important de respecter les interdictions lorsqu'elles sont là.»

Isabelle Gariépy

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