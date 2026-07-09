Accès aux soins

La baisse de la mortalité infantile se poursuit dans plusieurs pays en voie de développement à travers le globe.

Des pays comme la Chine et l'Inde enregistrent une baisse significative de ces taux.

Selon l'UNICEF, la mortalité infantile a reculé de plus de la moitié (51 %) depuis 2000.

Écoutez la journaliste Marie-Claude Lortie aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et de Jean-Sébastien Hammal.