Accès aux soins

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La mortalité infantile recule dans le monde: «il y a encore du progrès»

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Entendu dans

Le midi

le 9 juillet 2026 14:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La mortalité infantile recule dans le monde: «il y a encore du progrès»
Le midi / Cogeco Média

La baisse de la mortalité infantile se poursuit dans plusieurs pays en voie de développement à travers le globe.

Des pays comme la Chine et l'Inde enregistrent une baisse significative de ces taux.

Selon l'UNICEF, la mortalité infantile a reculé de plus de la moitié (51 %) depuis 2000.

Écoutez la journaliste Marie-Claude Lortie aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et de Jean-Sébastien Hammal.

«Pendant qu'on a l'impression que ça va mal partout dans le monde, il y a des indicateurs fondamentaux comme ça qui s'améliorent.»

Marie-Claude Lortie

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