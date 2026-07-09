Accès aux soins

La baisse de la mortalité infantile se poursuit dans plusieurs pays en voie de développement à travers le globe.
Des pays comme la Chine et l'Inde enregistrent une baisse significative de ces taux.
Selon l'UNICEF, la mortalité infantile a reculé de plus de la moitié (51 %) depuis 2000.
Écoutez la journaliste Marie-Claude Lortie aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et de Jean-Sébastien Hammal.
«Pendant qu'on a l'impression que ça va mal partout dans le monde, il y a des indicateurs fondamentaux comme ça qui s'améliorent.»