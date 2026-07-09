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Une sénatrice paraguayenne se déchaîne

Propos racistes: «Ça donne une image très négative de l'Amérique latine»

par 98.5

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13:56

Entendu dans

Le midi

le 9 juillet 2026 13:28

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Propos racistes: «Ça donne une image très négative de l'Amérique latine»
Victor Henriquez / Cogeco Média

Alors que l’équipe de France est sur le point d’affronter le Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde, un scandale de racisme gâche un peu l'événement.

Le joueur vedette français Kylian Mbappé a été victime de propos racistes de la part d’une sénatrice du Paraguay après que son équipe a vaincu ce pays en huitièmes de finale du tournoi.

Depuis plusieurs jours, l’élue multiplie publiquement les commentaires odieux tandis que des poursuites judiciaires sont envisagées du côté français.

Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriquez mettre la table avant cette rencontre, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Autres sujets abordés

  • La visite de Mark Carney en Arabie saoudite;
  • Gertrude Bourdon annonce sa candidature avec le Parti libéral du Québec.

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