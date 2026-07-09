Une sénatrice paraguayenne se déchaîne

Alors que l’équipe de France est sur le point d’affronter le Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde, un scandale de racisme gâche un peu l'événement.

Le joueur vedette français Kylian Mbappé a été victime de propos racistes de la part d’une sénatrice du Paraguay après que son équipe a vaincu ce pays en huitièmes de finale du tournoi.

Depuis plusieurs jours, l’élue multiplie publiquement les commentaires odieux tandis que des poursuites judiciaires sont envisagées du côté français.

Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriquez mettre la table avant cette rencontre, jeudi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Autres sujets abordés