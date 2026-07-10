71% en boivent

Une étude révèle que le vin est l'alcool favori des Québécois et démontre que les consommateurs d'ici sont de plus en plus enclins à boire moins, mais mieux.

Les vins nature, les produits locaux et les options plus faibles en alcool sont les produits les plus prisés pour le moment.

Écoutez à ce sujet la directrice d'A3 Québec, Catherine Lessard, ce vendredi à l'émission Le Midi.

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