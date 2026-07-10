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71% en boivent

Les Québécois préfèrent le vin à la bière et aux spiritueux

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 10 juillet 2026 13:01

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Les Québécois préfèrent le vin à la bière et aux spiritueux
71 % des Québécois boivent du vin, contre 59 % pour la bière et 30 % pour les spiritueux. / caftor/Adobe Stock

Une étude révèle que le vin est l'alcool favori des Québécois et démontre que les consommateurs d'ici sont de plus en plus enclins à boire moins, mais mieux.

Les vins nature, les produits locaux et les options plus faibles en alcool sont les produits les plus prisés pour le moment.

Écoutez à ce sujet la directrice d'A3 Québec, Catherine Lessard, ce vendredi à l'émission Le Midi.

Autre sujet abordé

  • Malgré la popularité croissante de l'intelligence artificielle, les Québécois préfèrent encore les recommandations d'un conseiller en magasin lorsqu'il est temps de choisir un vin ou une autre boisson alcoolisée.

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