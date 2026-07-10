71% en boivent

Une étude révèle que le vin est l'alcool favori des Québécois et démontre que les consommateurs d'ici sont de plus en plus enclins à boire moins, mais mieux.
Les vins nature, les produits locaux et les options plus faibles en alcool sont les produits les plus prisés pour le moment.
Écoutez à ce sujet la directrice d'A3 Québec, Catherine Lessard, ce vendredi à l'émission Le Midi.
Autre sujet abordé
- Malgré la popularité croissante de l'intelligence artificielle, les Québécois préfèrent encore les recommandations d'un conseiller en magasin lorsqu'il est temps de choisir un vin ou une autre boisson alcoolisée.