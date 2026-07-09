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En visite en Arabie saoudite

La famille de Raïf Badawi implore Mark Carney d'intercéder en sa faveur

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Entendu dans

Le midi

le 9 juillet 2026 13:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La famille de Raïf Badawi implore Mark Carney d'intercéder en sa faveur
La famille de Raïf Badawi implore Mark Carney d'intercéder en sa faveur / Ryan Remiorz / La Presse Canadienne

La récente visite de Mark Carney en Arabie saoudite ravive l'espoir de la famille de Raïf Badawi, établie en Estrie.

Bien que libéré, le blogueur subit toujours une interdiction de quitter le territoire saoudien et d'exercer son métier, en plus d'être soumis à une amende de 360 000$.

Son fils, Tirad Badawi, déplore un certain désintérêt du gouvernement fédéral canadien, contrastant avec le soutien continu de politiciens américains et européens.

Face à la propagande saoudienne qui tente de projeter une image de pays ouvert, la famille rappelle que la situation des droits de la personne y demeure critique et que Raïf Badawi vit actuellement dans une véritable «prison à ciel ouvert».

Écoutez Tirad Badawi aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«C'est un quotidien merdique [...] il est comme en attente constante dans sa vie de voir quelque chose qui va bouger, mais il n'y a rien qui bouge.»

Tirad Badawi

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