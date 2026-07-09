En visite en Arabie saoudite

La récente visite de Mark Carney en Arabie saoudite ravive l'espoir de la famille de Raïf Badawi, établie en Estrie.

Bien que libéré, le blogueur subit toujours une interdiction de quitter le territoire saoudien et d'exercer son métier, en plus d'être soumis à une amende de 360 000$.

Son fils, Tirad Badawi, déplore un certain désintérêt du gouvernement fédéral canadien, contrastant avec le soutien continu de politiciens américains et européens.

Face à la propagande saoudienne qui tente de projeter une image de pays ouvert, la famille rappelle que la situation des droits de la personne y demeure critique et que Raïf Badawi vit actuellement dans une véritable «prison à ciel ouvert».

Écoutez Tirad Badawi aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.