Le groupe Limp Bizkit a lancé en grand la 58e édition du Festival d’été de Québec (FEQ) jeudi soir sur les plaines d’Abraham, marquant le coup d'envoi de 11 jours de festivités.
Écoutez Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d’été de Québec, en discuter vendredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«Mais c'est un excellent départ. Il y a toujours beaucoup d'énergie en début de festival, autant dans l'équipe que du côté des festivaliers. Puis on aime débuter avec quelque chose qui a de l'impact, comme Limp Bizkit. Il y avait Lou-Adriane Cassidy, qui était là aussi, chez elle. On est très contents de ce premier soir réussi.»
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- Comment prépare-t-on un événement d'envergure comme le FEQ?