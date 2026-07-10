Le groupe Limp Bizkit a lancé en grand la 58e édition du Festival d’été de Québec (FEQ) jeudi soir sur les plaines d’Abraham, marquant le coup d'envoi de 11 jours de festivités.

Écoutez Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d’été de Québec, en discuter vendredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.