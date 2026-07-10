L'entreprise souhaiterait obtenir une dérogation

Le bras de fer entre la Ville de Montréal et l'entreprise Sanimax continue de s'enliser, alors que les citoyens de l'Est de la métropole demeurent confrontés aux nuisances olfactives provenant des activités d'équarrissage de l'usine.

Malgré une médiation amorcée en 2024 sous la supervision du gouvernement du Québec, aucune entente durable n'a encore été conclue. Cette situation relance les appels à une intervention provinciale.

Au cœur du conflit se trouve la réglementation municipale sur les odeurs. La Ville exige une limite d'une unité d'odeur par mètre cube d'air dans le secteur résidentiel près de l'usine, un seuil que Sanimax juge irréaliste. L'entreprise affirme être en mesure de réduire ses émissions jusqu'à une vingtaine d'unités.

Écoutez Victor Henriquez, chroniqueur politique, se pencher sur le sujet, vendredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.