À Wimbledon cette semaine, les plus grands champions de la planète s'affrontent sur le gazon, mais le Québec a déjà décroché un titre mondial... pour le service de la bière!

Anthony Saucier, directeur adjoint du Shaker de Sherbrooke, a remporté la prestigieuse compétition internationale du «Service parfait Stella Artois».

Écoutez le grand gagnant aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Il explique que, pour l'emporter face à des concurrents de 10 pays, il a dû maîtriser un rituel bien précis.