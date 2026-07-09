Système de santé

Une enquête publiée par le quotidien Le Devoir fait état des temps d’attente démesurés subis par les patients en attente d’une consultation auprès d'un médecin spécialiste.

On y apprend que moins de la moitié des requêtes de consultations ont été respectées dans le temps fixé par Santé Québec entre 2023 et 2025.

Les délais moyens pour un rendez-vous de priorité B, qui doit normalement être honoré sous 10 jours, étaient de 120 jours dans les centres de répartition évalués par le journal.

À Montréal, les spécialistes les plus touchés par les retards sont les ORL, de même que les suivis des gastro-entérologues et des orthopédistes.

Écoutez Grégoire Bernèche, radiologiste à l’Hôpital Pierre-Boucher et président de l’Association des radiologistes du Québec, analyser le tout, jeudi, à l’émission Le midi.