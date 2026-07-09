Après 25 ans d'engagement, la Fondation Bruny Surin ferme officiellement ses portes, ayant couronné son parcours par un ultime gala émotif au Ritz-Carlton de Montréal.

Le champion olympique dresse un bilan exceptionnel avec plus de trois millions de dollars amassés en un quart de siècle pour soutenir le sport chez les jeunes, dont une somme de 200 000$ récoltée uniquement lors de cette dernière soirée.

L’organisme passe désormais le flambeau en redistribuant ses fonds restants à d'autres fondations et organisations sportives québécoises.

Écoutez Bruny Surin aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Le médaillé d'or déplore que certains athlètes doivent encore abandonner leur rêve olympique pour des raisons financières, rappelant que le nerf de la guerre reste l'argent.