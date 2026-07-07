Décès de Marc Messier

L’acteur emblématique Marc Messier est décédé ce mardi 7 juillet à l’âge de 78 ans.
Connu pour ses rôles dans les films Les Boys, Lance et compte et pour la série La Petite Vie, il laisse derrière lui des millions de Québécois endeuillés.
Écoutez Claude Meunier se souvenir de son partenaire de tournage dans La Petite Vie, mardi, à L’effet Lavallée.
«Puis il a fait des rôles tellement près des gens que tout le monde, là, connaissait tout le monde. Il faisait partie de la vie des gens. Il était toujours là, tu sais. Il était tout le temps à la télé, il était tout le temps au théâtre.»