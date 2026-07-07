Décès de Marc Messier

L’acteur emblématique Marc Messier est décédé ce mardi 7 juillet à l’âge de 78 ans.

Connu pour ses rôles dans les films Les Boys, Lance et compte et pour la série La Petite Vie, il laisse derrière lui des millions de Québécois endeuillés.

Écoutez Claude Meunier se souvenir de son partenaire de tournage dans La Petite Vie, mardi, à L’effet Lavallée.