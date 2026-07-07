Décès de Marc Messier

Le Québec perd ce mardi un de ses plus immenses piliers culturels : le Réjean de notre Petite Vie, le Bob de nos Boys, le Marc Gagnon de Lance et compte et l'éternel pilier de Broue.

Pendant près de cinq décennies, cet artiste d'exception a marqué au fer rouge l'imaginaire collectif des Québécois.

Marc Messier a remporté sept prix Gémeaux, dont deux pour Lance et compte II et III, ainsi qu’un trophée Artis pour Lance et compte : le grand duel.

Écoutez le comédien et metteur en scène Denis Bouchard revenir sur le décès de son ami Marc Messier, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.