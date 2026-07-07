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Décès de Marc Messier

«C’est un acteur qui était capable de jouer n’importe quoi» –Denis Bouchard

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 7 juillet 2026 11:45

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«C’est un acteur qui était capable de jouer n’importe quoi» –Denis Bouchard
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Le Québec perd ce mardi un de ses plus immenses piliers culturels : le Réjean de notre Petite Vie, le Bob de nos Boys, le Marc Gagnon de Lance et compte et l'éternel pilier de Broue.

Pendant près de cinq décennies, cet artiste d'exception a marqué au fer rouge l'imaginaire collectif des Québécois.

Marc Messier a remporté sept prix Gémeaux, dont deux pour Lance et compte II et III, ainsi qu’un trophée Artis pour Lance et compte : le grand duel.

Écoutez le comédien et metteur en scène Denis Bouchard revenir sur le décès de son ami Marc Messier, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

«Tu sais, j'ai appris beaucoup en travaillant avec Marc. Puis j'ai essayé d'appliquer ça dans ma vie aussi, d'être plus heureux que malheureux. Puis je vais continuer, je suis sûr qu'il est souriant présentement.»

Denis Bouchard

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