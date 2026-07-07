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Marc Messier s'éteint à 78 ans

«Ce gars-là m'a accueilli les bras ouverts» - Michel Charette

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Entendu dans

Le midi

le 7 juillet 2026 15:26

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Ce gars-là m'a accueilli les bras ouverts» - Michel Charette
Le midi / Cogeco Média

Le Québec pleure aujourd’hui un monument de sa culture. Le grand comédien Marc Messier est décédé à l’âge de 78 ans. De la mythique pièce Broue aux séries cultes La Petite Vie et Les Boys, il aura marqué à jamais l’imaginaire du Québec et de plusieurs générations de téléspectateurs.

Écoutez le comédien Michel Charette rendre un hommage à son grand ami, mardi, à l'émission Le midi.

«J'ai beaucoup appris en regardant Marc travailler, puis c'est un gars qui m'encourageait, qui était content pour moi, qui me voyait aller et qui me disait: "Toi, le jeune, tu vas aller loin, t'as tellement de talent".»

Michel Charette

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