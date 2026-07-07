Marc Messier s'éteint à 78 ans

Le Québec pleure aujourd’hui un monument de sa culture. Le grand comédien Marc Messier est décédé à l’âge de 78 ans. De la mythique pièce Broue aux séries cultes La Petite Vie et Les Boys, il aura marqué à jamais l’imaginaire du Québec et de plusieurs générations de téléspectateurs.

Écoutez le comédien Michel Charette rendre un hommage à son grand ami, mardi, à l'émission Le midi.