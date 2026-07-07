Décès du comédien

L’acteur emblématique Marc Messier est décédé ce mardi 7 juillet à l’âge de 78 ans.

Connu pour ses rôles dans les films Les Boys, Lance et compte et pour la série La Petite Vie, il laisse derrière lui des millions de Québécois endeuillés.

La comédienne Diane Lavallée se rappelle un collègue d'une rigueur professionnelle absolue lors des nombreuses séances de répétition, un grand travailleur qui cachait pourtant un «éternel clown»

Écoutez son témoignage, mardi, à L’effet Lavallée.