Présent à Boston pour le France-Maroc

Le chroniqueur sportif Tony Marinaro était à Boston, jeudi, afin d'assister au duel France-Maroc avec ses deux fils.
Écoutez Tony Marinaro sur le chemin du retour vers le Québec en compagnie d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le Maroc a déçu contre la France;
- La France est-elle vraiment trop forte?
- Les joueur du Maroc avaient-ils laissé trop d'énergie dans les précédents matchs?
- Selon Tony Marinaro, c'est à la France de perdre ce tournoi;
- Kylian Mbappé est en mission.
- Il n'y a plus de débat entre le meilleur de tous les temps (Messi contre Ronaldo).