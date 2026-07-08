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Basketball

Où ira LeBron James?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 juillet 2026 19:01

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Où ira LeBron James?
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports, Éric Hoziel, se demander quelle équipe sera celle de LeBron James, qui a quitté les Lakers?

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