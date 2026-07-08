Mondial 2026

Producteur des matchs CF Montréal chez Apple TV et animateur soccer, Arcadio Marcuzzi vit un rêve lors de cette Coupe du monde de soccer.
Écoutez Arcadio Marcuzzi parler de son périple sur route aux États-Unis avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un périple fabuleux, mais beaucoup de fatigue sur les routes;
- Arcadio Marcuzzi a réussi à voir des matchs de Messi et de Ronaldo à 24 heures d'intervalle;
- Ce dernier évoque les défis logistiques, la circulation autour des stades (Houston, Dallas, Atlanta), l'importance des accréditations, et son enthousiasme à vivre cette aventure.