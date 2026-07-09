Domination dans le Tourmalet

Tadej Pogacar a remporté la sixième étape du Tour de France dans le col du Tourmalet (17,1 km à 7,3 %), où Pogacar a pris deux minutes 38 secondes à Jonas Vingegaard.

Écoutez Joseph Rossi commenter l'étonnante domination de Tadej Pogacar au Tour de France, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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