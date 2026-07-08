Quarts de finale à venir

Il y avait 48 équipes au départ. Il n'en reste plus que huit à la veille des quarts de finale de la Coupe du monde.
Écoutez le spécialiste de soccer, Vincent Destouches, brosser son classement des forces en présence au Mondial.
Les sujets discutés
- Le classement des huit équipes restantes au Mondial selon Destouches... tout le monde ne va pas être d'accord;
- L'analyste salue la MLS d’être avant-gardiste pour certaines règles;
- L’arbitrage n’est pas mauvais au Mondial, mais il est trop précis...