Victoire de 2-0 de la France contre le Maroc

Le premier match des quarts de finale de la Coupe du monde a eu lieu, jeudi, entre la France et le Maroc. Et la logique a prévalu, avec une victoire de 2-0 de la France.
Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches analyser cette victoire au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés et les propos de Vincent
- «C’est la première fois que cette équipe de France rallie autant derrière elle»;
- «Cette équipe donne envie de travailler son foot. C’est du talent!»
- La France a trois ballons d'or en puissance dans son 11 partant;
- «Les joueurs du Maroc, ils ont joué comme s’ils pensaient qu’ils allaient perdre. Je suis déçu, ils ont rogné leur identité»;
- Le gardien montréalais du Maroc a brillé dans la rencontre;
- Mbappé n'a pas fait un bon tir lors de son penalty, mais il a 20 buts en 20 matchs disputés en Coupe du monde.