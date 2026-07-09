Victoire de 2-0 de la France contre le Maroc

Le premier match des quarts de finale de la Coupe du monde a eu lieu, jeudi, entre la France et le Maroc. Et la logique a prévalu, avec une victoire de 2-0 de la France.

Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches analyser cette victoire au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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