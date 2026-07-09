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Victoire de 2-0 de la France contre le Maroc

«Cette équipe rallie, par son style, les joueurs, le spectacle» -Destouches

par 98.5 Sports

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18:42

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 juillet 2026 19:07

Avec

Vincent Destouches
Vincent Destouches
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Cette équipe rallie, par son style, les joueurs, le spectacle» -Destouches
Kylian Mbappé célèbre son but pour la France contre le Maroc. / AP/Steven Senne

Le premier match des quarts de finale de la Coupe du monde a eu lieu, jeudi, entre la France et le Maroc. Et la logique a prévalu, avec une victoire de 2-0 de la France.

Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches analyser cette victoire au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés et les propos de Vincent

  • «C’est la première fois que cette équipe de France rallie autant derrière elle»;
  • «Cette équipe donne envie de travailler son foot. C’est du talent!»
  • La France a trois ballons d'or en puissance dans son 11 partant;
  • «Les joueurs du Maroc, ils ont joué comme s’ils pensaient qu’ils allaient perdre. Je suis déçu, ils ont rogné leur identité»;
  • Le gardien montréalais du Maroc a brillé dans la rencontre;
  • Mbappé n'a pas fait un bon tir lors de son penalty, mais il a 20 buts en 20 matchs disputés en Coupe du monde.

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