Pour la première fois depuis le début de la Coupe du monde, le 11 juin, il n'y avait aucun match à l'affiche mercredi. Mais l'Impact de Montréal, lui, joue un match en fin de soirée, à Vancouver, en Championnat canadien.

Écoutez Wandrille Lefèvre en parler avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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