Pour la première fois depuis le début de la Coupe du monde, le 11 juin, il n'y avait aucun match à l'affiche mercredi. Mais l'Impact de Montréal, lui, joue un match en fin de soirée, à Vancouver, en Championnat canadien.
Écoutez Wandrille Lefèvre en parler avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le CF Montréal dispute les quarts de finale du Championnat canadien avec un match aller contre Vancouver, mercredi, et un match retour au Stade Saputo, dimanche.
- L'entraîneur du CF Montréal pourra mettre à profit la longue pause pour sa formation;
- L'enjeu: une possible qualification à la Ligue des champions de la CONCACAF;
- La Coupe du monde est marquée par des affrontements majeurs comme France-Maroc et Espagne-Belgique.