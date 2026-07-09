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Editorial

Tour de France: doit-on douter de Tadej Pogacar?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 juillet 2026 18:40

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Tour de France: doit-on douter de Tadej Pogacar?
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Tadej Pogacar, quadruple vainqueur du Tour de France, a dominé le Tourmalet dans les Pyrénées, jeudi, laissant Jonas Vingegaard et tous ses principaux adversaires à plus de deux minutes et demie au classement général.

L'animateur Éric Hoziel admet que bien des gens ont des doutes, ne fût-ce qu'en raison du passé de dopage en cyclisme.

«Je vous entends. Je suis prêt à vous écouter. Je suis prêt à discuter avec vous. J'ai pas la science infuse. J'ai juste envie de me positionner différemment et je ne suis pas naïf.», dit-il.

Mais il note que les cyclistes sont testés tous les jours.

Écoutez Éric Hoziel prendre position à ce sujet.

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