Tadej Pogacar, quadruple vainqueur du Tour de France, a dominé le Tourmalet dans les Pyrénées, jeudi, laissant Jonas Vingegaard et tous ses principaux adversaires à plus de deux minutes et demie au classement général.

L'animateur Éric Hoziel admet que bien des gens ont des doutes, ne fût-ce qu'en raison du passé de dopage en cyclisme.

«Je vous entends. Je suis prêt à vous écouter. Je suis prêt à discuter avec vous. J'ai pas la science infuse. J'ai juste envie de me positionner différemment et je ne suis pas naïf.», dit-il.

Mais il note que les cyclistes sont testés tous les jours.

Écoutez Éric Hoziel prendre position à ce sujet.