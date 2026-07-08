Ligue nationale

Les Devils du New Jersey avaient fait une offre hostile afin d'acquérir le joueur de centre du Mammoth, Barrett Hayton. La formation de l'Utah a égalé l'offre et Hayton va demeurer à Salt Lake City.

Écoutez l'entraîneur-chef du Mammoth, André Tourigny, à ce sujet et plusieurs autres avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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