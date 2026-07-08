Les Devils du New Jersey avaient fait une offre hostile afin d'acquérir le joueur de centre du Mammoth, Barrett Hayton. La formation de l'Utah a égalé l'offre et Hayton va demeurer à Salt Lake City.
Écoutez l'entraîneur-chef du Mammoth, André Tourigny, à ce sujet et plusieurs autres avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le Mammoth égale l'offre hostile des Devils du New Jersey: Barrett Hayton demeure à Salt Lake City;
- Tourigny détaille la stratégie de recrutement, l’importance des rôles spécifiques et l’ajout de jeunes talents comme Costa;
- Le développement progressif des joueurs comme Maverick Lamoureux;
- La seconde chance donnée à Joshua Roy;
- La nécessité de bâtir la confiance pour réussir dans la Ligue nationale.