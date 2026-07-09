Soccer féminin

Les Roses de Montréal ont frappé un grand coup en annonçant l'arrivée de la Québécoise Marie-Yasmine Alidou et de l'internationale française Ève Périsset lors de l'ouverture du marché des transferts dans la Super Ligue du Nord.

Écoutez la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf qui fait le point sur ces deux ajouts de taille dans la formation montréalaise, jeudi, à l'émission Cantin le matin.

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