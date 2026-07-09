Fièvre de la Coupe du monde 2026

La fièvre du Mondial de soccer 2026 a assurément un effet sur la popularité du soccer dans la province.

Écoutez Felicia Schiro, présidente de Soccer Québec, en discuter avec Philippe Cantin et la chroniqueuse Daphnée Malboeuf jeudi matin.

Propulsé par les performances de la sélection nationale sur la scène internationale, le soccer est devenu un sport annuel pratiqué par environ 170 000 membres au Québec.

Au printemps 2026, la fédération a d'ailleurs lancé une campagne affirmant avec audace que le soccer est «le nouveau sport national».

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