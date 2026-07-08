Des performances exceptionnelles

En marge du décès de Marc Messier, Daphnée Malboeuf fait référence à la «dureté du mental» - discours mémorable du comédien dans le film culte Les Boys - dont ont fait preuve Félix Auger-Aliassime à Wimbledon et Lionel Messi dans la remontée argentine face à l'Égypte au Mondial de soccer.

Écoutez la chroniqueuse sportive, mercredi, à Cantin le matin.

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