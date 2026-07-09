L'entreprise SBC, une entreprise majeure dans le génie civil et dans la construction au Canada, lève la main pour participer à l'appel d'intérêt pour le troisième lien à Québec.

Écoutez Martin Busuttil discuter de cette nouvelle avec Catherine Brisson, à l'émission Le Québec maintenant.

L'entreprise basée à L'Ancienne-Lorette a manifesté son intérêt pour l'appel d'intérêt lancé le 25 juin, avec une participation possible jusqu'au 10 août.

Malgré une approbation de 60 % dans la région, le projet du troisième lien reste perçu comme un mirage en raison des tergiversations, du flou autour du PPP de Christine Fréchette, des élections d'octobre et de l'incertitude sur l'exploitation future, avec la CAQ en danger selon les sondages.