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La Brigade verte harcelée

La gestion de l'eau crée des remous à Trois-Rivières

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juillet 2026 15:59

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Félix Francoeur-Beaulieu
Félix Francoeur-Beaulieu
La gestion de l'eau crée des remous à Trois-Rivières
À Trois-Rivières, la Brigade verte, fait face à une vague d'hostilité sans précédent. / Adobe stock / Andrii

À Trois-Rivières, la Brigade verte, un groupe composé d'étudiants dont la mission est de sensibiliser les citoyens à la réglementation estivale sur l'utilisation de l'eau, fait face à une vague d'hostilité sans précédent.

De jeunes travailleurs ont été pris pour cible et harcelés sur les réseaux sociaux après la publication de leur identité dans certains articles de presse.

La Brigade verte sensibilise la population de Trois-Rivières, pour permettre à la ville d'atteindre les objectifs provinciaux, établis dans la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable.

Écoutez Félix Francoeur-Beaulieu, journaliste au 106,9 Mauricie, aborder le tout jeudi après-midi, au micro de Catherine Brisson.

«Trois-Rivières, il faut qu’elle atteigne les objectifs québécois, la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable [...] sans quoi les citoyens, la Ville peut être pénalisée et recevoir moins de subventions pour ses travaux d’aqueduc.» 

Félix Francoeur-Beaulieu

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