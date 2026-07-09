La Brigade verte harcelée

À Trois-Rivières, la Brigade verte, un groupe composé d'étudiants dont la mission est de sensibiliser les citoyens à la réglementation estivale sur l'utilisation de l'eau, fait face à une vague d'hostilité sans précédent.

De jeunes travailleurs ont été pris pour cible et harcelés sur les réseaux sociaux après la publication de leur identité dans certains articles de presse.

La Brigade verte sensibilise la population de Trois-Rivières, pour permettre à la ville d'atteindre les objectifs provinciaux, établis dans la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable.

Écoutez Félix Francoeur-Beaulieu, journaliste au 106,9 Mauricie, aborder le tout jeudi après-midi, au micro de Catherine Brisson.