Tout évolue dans la vie et dans les milieux technologiques. Et ce n'est pas différent pour l'industrie des jeux vidéos.

Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de Catherine Brisson, à l'émission Le Québec maintenant.

Mathieu Roy discute de la transition de l’industrie du jeu vidéo, marquée par la fin de Mario Kart Tour (29 septembre), l’arrêt des jeux physiques chez PlayStation dès janvier 2028, et les licenciements chez Microsoft (4800 postes, dont 1600 chez Xbox) après l’acquisition d’Activision Blizzard (69 milliards de dollars).

Il souligne la nostalgie des jeux rétro, la montée du jeu dématérialisé, l’impact de l’intelligence artificielle sur la production, et l’attente autour de Grand Theft Auto VI, tout en comparant le rapport coût/plaisir du jeu vidéo à d’autres formes de divertissement.