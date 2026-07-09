Résumé sportif

Tennis: 71 des 72 meilleurs joueurs de la planète fouleront les terrains du stade IGA au début du mois d'août lors de l'Omnium Banque Nationale de Montréal.

Outre l'absence prévisible de Carlos Alcaraz, blessé, les partisans pourront encourager la délégation canadienne menée par Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Gabriel Diallo.

Écoutez le résumé de l'actualité sportive de Meeker Guerrier, jeudi après-midi, au micro de Catherine Brisson.

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