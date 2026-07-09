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Faillite historique de plus d’un milliard $

La série documentaire Québec Crash: les millions disparus

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juillet 2026 18:27

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
La série documentaire Québec Crash: les millions disparus
Catherine Brisson / Cogeco Média

La série documentaire Québec Crash est maintenant disponible sur Illico Plus. L'histoire de la plus grosse faillite du Québec, celle du promoteur immobilier de Québec, Stéphane Huot... et de gens qu’il a floué.

Écoutez la réalisatrice du documentaire, Marie-Christine Noël, au micro de Catherine Brisson, au Québec maintenant.

La série documentaire Québec Crash: les millions disparus, réalisée par Marie-Christine Noël et diffusée sur Illico Plus, retrace la faillite historique de plus d’un milliard de dollars du promoteur immobilier Stéphane Huet à Québec.

Le récit met en lumière le rôle de Robert Giroux, l’entremetteur, les pertes subies par une cinquantaine de millionnaires et de nombreux sous-traitants, ainsi que les conséquences humaines et judiciaires, notamment le procès civil et l’appel en cours.

L’œuvre souligne la vulnérabilité des investisseurs, même aguerris, face à des fraudes financières sophistiquées.

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