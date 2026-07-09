La série documentaire Québec Crash est maintenant disponible sur Illico Plus. L'histoire de la plus grosse faillite du Québec, celle du promoteur immobilier de Québec, Stéphane Huot... et de gens qu’il a floué.

Écoutez la réalisatrice du documentaire, Marie-Christine Noël, au micro de Catherine Brisson, au Québec maintenant.

La série documentaire Québec Crash: les millions disparus, réalisée par Marie-Christine Noël et diffusée sur Illico Plus, retrace la faillite historique de plus d’un milliard de dollars du promoteur immobilier Stéphane Huet à Québec.

Le récit met en lumière le rôle de Robert Giroux, l’entremetteur, les pertes subies par une cinquantaine de millionnaires et de nombreux sous-traitants, ainsi que les conséquences humaines et judiciaires, notamment le procès civil et l’appel en cours.

L’œuvre souligne la vulnérabilité des investisseurs, même aguerris, face à des fraudes financières sophistiquées.