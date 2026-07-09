Taux d'occupation à 200%

Alors que l'été bat son plein, plusieurs urgences du Québec, traversent une période de congestion difficile.
Dans certains hôpitaux, notamment à Montréal, à Laval, dans les Laurentides et en Montérégie, le taux d'occupation atteint des sommets de 200 %, une situation qui rappelle davantage le temps des Fêtes que la période estivale.
Les délais d'attentes y dépassent parfois 48h aux urgences.
Écoutez le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, aborder le tout jeudi après-midi, au micro de Catherine Brisson.
«Il faut comprendre que c'est pas juste des petits cas. [...] Oui, on est plein, oui on est occupé, mais si vous vous sentez pas bien, vous avez des douleurs thoraciques, des difficultés à respirer, s'il vous plaît venez nous voir.»