Taux d'occupation à 200%

Alors que l'été bat son plein, plusieurs urgences du Québec, traversent une période de congestion difficile.

Dans certains hôpitaux, notamment à Montréal, à Laval, dans les Laurentides et en Montérégie, le taux d'occupation atteint des sommets de 200 %, une situation qui rappelle davantage le temps des Fêtes que la période estivale.

Les délais d'attentes y dépassent parfois 48h aux urgences.

Écoutez le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, aborder le tout jeudi après-midi, au micro de Catherine Brisson.