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Adaptation du film Steel Magnolias

Fleurs d'acier: «une pièce universelle» -Louise Deschâtelets

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juillet 2026 16:40

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Fleurs d'acier: «une pièce universelle» -Louise Deschâtelets
Stéphane Leclair / Cogeco Média

La comédienne Louise Deschâtelets effectue un retour sous les projecteurs dans Fleurs d'acier, l'adaptation québécoise hautement attendue du célèbre film Steel Magnolias.

Traduite par nul autre que Michel Tremblay, cette œuvre universelle rassemble six femmes d'exception au cœur d'un salon de coiffure.

Écoutez la comédienne Louise Deschâtelets aborder le tout jeudi après-midi, au micro de Catherine Brisson. 

«C'est une pièce universelle de par le fait qu'elle regroupe six femmes dans un salon de coiffure. Et c'est tout ce qui se dit dans un salon de coiffure sur une période de deux ans. »

Louise Deschâtelets

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