Quatre jours au bureau obligatoire

Les fonctionnaires du gouvernement fédéral ont pour obligation de retourner au bureau quatre jours par semaine à compter de ce lundi.

Si la décision n’a jamais fait l’unanimité chez les travailleurs, beaucoup font maintenant face au manque de place dans les bureaux.

C’est le cas au Centre des impôts de Shawinigan, fraîchement rénové mais trop petit pour accueillir tous les foctionnaires en présentiel selon leur syndicat.

Écoutez Marc Brière, président national du Syndicat des employés de l’impôt, expliquer le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.