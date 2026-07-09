Gestion et innovation

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) aura un nouveau pavillon de gestion et de l’innovation. Le plus grand projet de développement depuis sa création, en 1968.

Écoutez à ce sujet Liza Frulla, directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, au micro de Catherine Brisson.

Le pavillon sera situé dans le Quartier latin de Montréal, pour un investissement de 63 millions de dollars.

Prévu pour 2028, le paviillon accueillera des programmes universitaires, le Gastronomique Lab (en partenariat avec l’Université Laval), et vise à augmenter le nombre de diplômés en gestion, tout en contribuant à la revitalisation du quartier et à la formation dans le secteur touristique, un pilier économique du Québec.