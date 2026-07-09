Le Québec serre la vis

Québec impose un examen de la SAAQ pour les camionneurs ontariens.

Les conducteurs de poids lourds en provenance de l'Ontario détenant moins de deux ans d'expérience devront désormais se soumettre à un examen pratique obligatoire de la SAAQ pour obtenir leur permis québécois.

En cas de double échec, un retour obligatoire sur les bancs d'école sera exigé.

Écoutez Benoît Therrien, président de Truck Stop Québec, aborder le tout jeudi après-midi, au micro de Catherine Brisson.

Il réclame une uniformisation fédérale de la formation d'un océan à l'autre et dénonce vigoureusement le stratagème illégal des «Chauffeur inc.».