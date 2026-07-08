Politique québécoise

Le député indépendant de Saint-Jérôme, Youri Chassin, qui a annoncé qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat en octobre prochain, porte un regard critique sur l'évolution de la Coalition avenir Québec (CAQ).

L'ancien caquiste exprime une déception par rapport à la promesse de changement initialement portée par le parti en 2018.

Selon lui, la CAQ s'est plutôt transformée en un mélange des anciens partis traditionnels.

Écoutez le député indépendant de Saint-Jérôme, ex-élu caquiste, faire le point avec Philippe Cantin mercredi.