Québec serre la vis

Le gouvernement du Québec continue de lutter contre le phénomène des chauffeurs au rabais.

De nouvelles mesures entrent en vigueur ce jeudi afin d'empêcher les conducteurs inexpérimentés récemment arrivés au Québec de conduire un poids lourds.

Par exemple, un camionneur de l'Ontario qui veut s'établir au Québec devra passer un examen pratique s'il possède moins de deux ans d'expérience.

Deux échecs le forceraient alors à suivre une formation.

Écoutez le ministre des Transports, Benoit Charette, faire le point jeudi à Cantin le matin.