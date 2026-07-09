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Successeur de Michael Rousseau

Un nouveau président pour Air Canada: «Un changement majeur»

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 9 juillet 2026 à 10:57

Un nouveau président pour Air Canada: «Un changement majeur»
Un avion Air Canada à l'aéroport d'Ottawa. / Sean Kilpatrick / La Presse Canadienne

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Nouveau président pour Air Canada: «Un changement majeur» -John Gradek

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
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Air Canada a dévoilé qu'Anko van der Werff occupera le poste de président et chef de la direction d'ici la fin de janvier 2027.

Il possède une expérience de 25 ans dans le domaine de l'aviation et était jusqu'à maintenant à la tête de Scandinavian Airlines.

Son prédécesseur, Michael Rousseau, avait annoncé son départ il y a quelques mois à la suite d'une controverse au sujet de sa maîtrise de la langue française.

Le transporteur aérien indique avoir arrêté son choix après une vaste recherche mondiale du meilleur candidat en fonction de certains critères, dont la capacité de s'exprimer en français.

Le nouveau PDG de la compagnie aérienne devra faire face à de nombreux défis, notamment dans les relations avec les employés, l’amélioration du service à la clientèle et de la confiance.

Écoutez les entrevues réalisées sur nos ondes au sujet de la nomination du nouveau PDG d'Air Canada.

À écouter

Air Canada: Anko Van der Werff succède à Michael Rousseau

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
0:00
4:37

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