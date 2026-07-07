Cérémonie pour Mohamed Lamine Benredouane

Les policiers étaient présents par milliers mardi matin dans les rues de Montréal pour suivre le cortège en l’honneur du policier Mohamed Lamine Ben Redouane, tué en service le 22 juin dernier.

Certains ont fait le déplacement depuis d’autres villes du Québec, d’autres provinces canadiennes et même depuis les États-Unis.

Une cérémonie protocolaire a lieu par la suite au Centre Bell, où plusieurs prises de parole sont attendues.

Écoutez l’ex-policier André Durocher raconter ce qu’il voit en direct du cortège, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.