Cérémonie pour Mohamed Lamine Benredouane

Des milliers de policiers du Québec, des autres provinces canadiennes et d’ailleurs en Amérique du Nord ont fait le déplacement pour défiler dans les rues de Montréal en l’honneur de Mohamed Lamine Benredouane.

Malgré le nombre de personnes présentes, on pouvait entendre les mouches voler dans le centre-ville de Montréal alors qu’elles ont tous marché solennellement depuis le quartier général du SPVM jusqu’au Centre Bell.

La cérémonie officielle s'amorcera à compter de 12 h 30.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette sur le terrain à proximité du cortège, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.