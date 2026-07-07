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Cérémonie pour Mohamed Lamine Benredouane

Un cortège extraordinaire pour rendre un dernier hommage au policier

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 7 juillet 2026 10:48

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Any Guillemette
Any Guillemette
Un cortège extraordinaire pour rendre un dernier hommage au policier
Le cortège a défilé dans le centre-ville de Montréal jusqu'au Centre Bell. / Cogeco Média / Any Guillemette

Des milliers de policiers du Québec, des autres provinces canadiennes et d’ailleurs en Amérique du Nord ont fait le déplacement pour défiler dans les rues de Montréal en l’honneur de Mohamed Lamine Benredouane.

Malgré le nombre de personnes présentes, on pouvait entendre les mouches voler dans le centre-ville de Montréal alors qu’elles ont tous marché solennellement depuis le quartier général du SPVM jusqu’au Centre Bell.

La cérémonie officielle s'amorcera à compter de 12 h 30.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette sur le terrain à proximité du cortège, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

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