Les dessous du comportement humain

Une étude de l'Association américaine de psychologie, démontre que si l’on paralyse physiquement les muscles du sourire d'un participant, sa capacité à accorder sa confiance s'effondre.

Selon Andréanne Théberge, chroniqueuse santé bien-être, ce mécanisme d'évolution, essentiel pour démasquer la politesse hypocrite, est mis à mal par notre ère numérique.

Écoutez sa chronique scientifique, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.