Les dessous du comportement humain

Une étude de l'Association américaine de psychologie, démontre que si l’on paralyse physiquement les muscles du sourire d'un participant, sa capacité à accorder sa confiance s'effondre.
Selon Andréanne Théberge, chroniqueuse santé bien-être, ce mécanisme d'évolution, essentiel pour démasquer la politesse hypocrite, est mis à mal par notre ère numérique.
Écoutez sa chronique scientifique, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.
« Quand on empêche physiquement une personne d'imiter un sourire, sa capacité à faire confiance s'effondre et s'arrête. Donc on a besoin de ça pour savoir si on peut faire confiance à l'autre. »
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