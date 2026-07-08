De nombreux chantiers de construction

Le Festival d'été de Québec (FEQ) débute jeudi, mais l'enthousiasme des festivaliers est teinté d'inquiétudes majeures concernant les déplacements.

En raison des nombreux chantiers de construction à travers la ville, notamment ceux liés au tramway, l'accès au centre-ville en voiture s'annonce particulièrement chaotique cette année.

Deux des trois artères principales de la capitale seront très restreintes et principalement piétonnes.

Écoutez le journaliste Félix-Antoine Bétil aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Catherine Brisson.