C'est le temps des vacances, chantait Pierre Lalonde. Et c'est le temps des vacances pour les parlementaires de l'Assemblée nationale.

Que font-ils durant leurs vacances estivales?

Écoutez Ruba Ghazal, chef parlementaire et co-porte-parole de Québec solidaire, à ce sujet avec Catherine Brisson.

Ruba Ghazal partage ses habitudes de vacances au Québec, notamment à Laval, Rimouski, Lévis et Trois-Pistoles, en privilégiant la famille, la piscine, le camping et la déconnexion du travail.

Elle évoque l’importance de prendre du repos pour être une meilleure députée, la lecture de romans, ses préférences culinaires (poutine, crème glacée molle) et ses sorties au théâtre d’été et sur les terrasses du Plateau Mont-Royal.