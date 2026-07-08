Stratégie clientéliste avant les vacances

Les annonces gouvernementales se sont multipliées à un rythme effréné ces derniers jours au Québec.
Pour le chroniqueur politique Jonathan Valois, cette véritable «pluie d’annonces» s'inscrit dans une stratégie politique bien précise de la Coalition avenir Québec (CAQ) avant la pause estivale.
Il s'agit de cibler et de séduire des clientèles très précises et des groupes régionaux spécifiques, qu'il s'agisse des secteurs de la santé mentale, de la foresterie, de la transformation alimentaire ou des transports.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois détailler l'actualité politique, mercredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.
Autres sujets abordés;
- Élections partielles à venir: le Québec comptera bientôt quatre élections partielles fédérales d'ici l'automne, notamment dans Chicoutimi et Rosemont, à la suite des départs annoncés de Richard Martel, d'Alexandre Boulerice et de Simon-Pierre Savard-Tremblay;
- Ces quatre scrutins partiels à travers la province représenteront une dépense globale estimée à 8 millions de dollars pour les contribuables;
- Le silence obligé des oppositions : fait ironique, aucun parti d'opposition ne pourra reprocher aux autres de déclencher des partielles coûteuses avant la fin de leur mandat, puisque les quatre principales formations politiques sont toutes concernées par un départ de député.