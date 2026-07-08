Stratégie clientéliste avant les vacances

Les annonces gouvernementales se sont multipliées à un rythme effréné ces derniers jours au Québec.

Pour le chroniqueur politique Jonathan Valois, cette véritable «pluie d’annonces» s'inscrit dans une stratégie politique bien précise de la Coalition avenir Québec (CAQ) avant la pause estivale.

Il s'agit de cibler et de séduire des clientèles très précises et des groupes régionaux spécifiques, qu'il s'agisse des secteurs de la santé mentale, de la foresterie, de la transformation alimentaire ou des transports.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois détailler l'actualité politique, mercredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

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