 Aller au contenu
Stratégie clientéliste avant les vacances

«On est en train de donner les bonnes nouvelles en paquet» -Jonathan Valois

par 98.5

0:00
9:41

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juillet 2026 17:30

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Valois
Jonathan Valois
«On est en train de donner les bonnes nouvelles en paquet» -Jonathan Valois
Jonathan Valois / Cogeco Média

Les annonces gouvernementales se sont multipliées à un rythme effréné ces derniers jours au Québec.

Pour le chroniqueur politique Jonathan Valois, cette véritable «pluie d’annonces» s'inscrit dans une stratégie politique bien précise de la Coalition avenir Québec (CAQ) avant la pause estivale.

Il s'agit de cibler et de séduire des clientèles très précises et des groupes régionaux spécifiques, qu'il s'agisse des secteurs de la santé mentale, de la foresterie, de la transformation alimentaire ou des transports.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois détailler l'actualité politique, mercredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés;

  • Élections partielles à venir: le Québec comptera bientôt quatre élections partielles fédérales d'ici l'automne, notamment dans Chicoutimi et Rosemont, à la suite des départs annoncés de Richard Martel, d'Alexandre Boulerice et de Simon-Pierre Savard-Tremblay;
  • Ces quatre scrutins partiels à travers la province représenteront une dépense globale estimée à 8 millions de dollars pour les contribuables;
  • Le silence obligé des oppositions : fait ironique, aucun parti d'opposition ne pourra reprocher aux autres de déclencher des partielles coûteuses avant la fin de leur mandat, puisque les quatre principales formations politiques sont toutes concernées par un départ de député.

Vous aimerez aussi

«Ça donne des politiciens qui arrêtent de réfléchir puis qui sont très plates»
Cantin le matin
«Ça donne des politiciens qui arrêtent de réfléchir puis qui sont très plates»
0:00
13:42
Achat de nouveaux sous-marins: «les retombées seront énormes» - Victor Henriquez
Le midi
Achat de nouveaux sous-marins: «les retombées seront énormes» - Victor Henriquez
0:00
13:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les vacances selon Ruba Ghazal
Rattrapage
Vacances estivales
Les vacances selon Ruba Ghazal
De nouveaux téléphones et des prix à la hausse
Rattrapage
Chronique techno
De nouveaux téléphones et des prix à la hausse
Voïvod, le groupe métal québécois au succès planétaire
Rattrapage
Moment métal
Voïvod, le groupe métal québécois au succès planétaire
Encore de la bisbille chez les conservateurs
Rattrapage
Politique fédérale
Encore de la bisbille chez les conservateurs
«On a fait des progrès, mais il n'y en a jamais assez» - Nicole Gibeault
Rattrapage
Dix ans depuis l'arrêt Jordan
«On a fait des progrès, mais il n'y en a jamais assez» - Nicole Gibeault
«On voulait montrer le cancer comme on ne l'avait jamais vu» -Julie Snyder
Rattrapage
Le gouffre lumineux
«On voulait montrer le cancer comme on ne l'avait jamais vu» -Julie Snyder
«Je ne comprends absolument pas la tactique de Trump» - Ferry de Kerckhove
Rattrapage
Reprise des hostilités en Iran
«Je ne comprends absolument pas la tactique de Trump» - Ferry de Kerckhove
Coupe du monde de soccer: place aux quarts de finale
Rattrapage
Mondial 2026
Actualité sportive
Coupe du monde de soccer: place aux quarts de finale
Le grand requin blanc de retour aux Îles-de-la-Madeleine
Rattrapage
La présence de ce prédateur n'est pas nouvelle
Le grand requin blanc de retour aux Îles-de-la-Madeleine
Le Festival d'été de Québec: des casse-têtes de transport à prévoir
Rattrapage
De nombreux chantiers de construction
Le Festival d'été de Québec: des casse-têtes de transport à prévoir
Le Comte de Monte-Cristo: «Vous ne verrez pas le temps passer»
Rattrapage
Pièce d'une durée de 3 heures de Serge Denoncourt
Le Comte de Monte-Cristo: «Vous ne verrez pas le temps passer»
Air Canada: Anko Van der Werff succède à Michael Rousseau
Rattrapage
Un soupir de soulagement
Air Canada: Anko Van der Werff succède à Michael Rousseau
Du syndrome de Guillain-Barré aux ultramarathons
Rattrapage
Anick Nadeau Fréchette
Du syndrome de Guillain-Barré aux ultramarathons
On vous présente la Genesis GV60 Magma
Rattrapage
Chronique techno
On vous présente la Genesis GV60 Magma