Le milieu culturel était au rendez-vous pour la grande première de la série dramatique, Le gouffre lumineux, une histoire poignante s'inspirant directement du combat contre le cancer du sein de la comédienne Anick Lemay.

L'œuvre explore sans tabou les répercussions de la maladie, la force de la sororité, mais aussi la détresse financière.

Écoutez la productrice Julie Snyder à ce sujet, jeudi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

Le gouffre lumineux sera disponible en intégralité jeudi sur l'Extra Tou.tv.