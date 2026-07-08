Reprise des hostilités en Iran

Les États-Unis ont frappé plus de 80 cibles en Iran, mardi soir, en riposte à des tirs iraniens sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y en aura d’autres ce soir selon Donald Trump, il l’a mentionné.

Écoutez Ferry de Kerckhove tenter de comprendre la situation qui prévaut au Moyen-Orient en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.

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