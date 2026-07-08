Reprise des hostilités en Iran

Les États-Unis ont frappé plus de 80 cibles en Iran, mardi soir, en riposte à des tirs iraniens sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y en aura d’autres ce soir selon Donald Trump, il l’a mentionné.
Écoutez Ferry de Kerckhove tenter de comprendre la situation qui prévaut au Moyen-Orient en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran a volé en éclats après des frappes américaines sur plus de 80 cibles en Iran;
- Israël et les États-Unis affichent des tensions sur la politique étrangère, notamment vis-à-vis du Liban;
- Lors du sommet de l’OTAN, Trump a promis à Volodymyr Zelensky l’installation de systèmes Patriot en Ukraine, suscitant des inquiétudes chez Vladimir Poutine.