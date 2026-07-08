 Aller au contenu
Reprise des hostilités en Iran

«Je ne comprends absolument pas la tactique de Trump» - Ferry de Kerckhove

par 98.5

0:00
8:56

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juillet 2026 16:33

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Ferry de Kerckhove
Ferry de Kerckhove
«Je ne comprends absolument pas la tactique de Trump» - Ferry de Kerckhove
Ferry de Kerckhove / Cogeco Média

Les États-Unis ont frappé plus de 80 cibles en Iran, mardi soir, en riposte à des tirs iraniens sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y en aura d’autres ce soir selon Donald Trump, il l’a mentionné.

Écoutez Ferry de Kerckhove tenter de comprendre la situation qui prévaut au Moyen-Orient en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran a volé en éclats après des frappes américaines sur plus de 80 cibles en Iran;
  • Israël et les États-Unis affichent des tensions sur la politique étrangère, notamment vis-à-vis du Liban;
  • Lors du sommet de l’OTAN, Trump a promis à Volodymyr Zelensky l’installation de systèmes Patriot en Ukraine, suscitant des inquiétudes chez Vladimir Poutine.

Vous aimerez aussi

L'Iran en deuil: «On attend plus de 20 millions de personnes» -Alexandra Szacka
Cantin le matin
L'Iran en deuil: «On attend plus de 20 millions de personnes» -Alexandra Szacka
0:00
8:27
«J'espère que les Belges vont foutre une raclée aux États-Unis»
Le Québec maintenant
«J'espère que les Belges vont foutre une raclée aux États-Unis»
0:00
8:21
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Encore de la bisbille chez les conservateurs
Rattrapage
Politique fédérale
Encore de la bisbille chez les conservateurs
«On a fait des progrès, mais il n'y en a jamais assez» - Nicole Gibeault
Rattrapage
Dix ans depuis l'arrêt Jordan
«On a fait des progrès, mais il n'y en a jamais assez» - Nicole Gibeault
«On voulait montrer le cancer comme on ne l'avait jamais vu» -Julie Snyder
Rattrapage
Le gouffre lumineux
«On voulait montrer le cancer comme on ne l'avait jamais vu» -Julie Snyder
Coupe du monde de soccer: place aux quarts de finale
Rattrapage
Mondial 2026
Actualité sportive
Coupe du monde de soccer: place aux quarts de finale
Le grand requin blanc de retour aux Îles-de-la-Madeleine
Rattrapage
La présence de ce prédateur n'est pas nouvelle
Le grand requin blanc de retour aux Îles-de-la-Madeleine
Le Festival d'été de Québec: des casse-têtes de transport à prévoir
Rattrapage
De nombreux chantiers de construction
Le Festival d'été de Québec: des casse-têtes de transport à prévoir
Le Comte de Monte-Cristo: «Vous ne verrez pas le temps passer»
Rattrapage
Pièce d'une durée de 3 heures de Serge Denoncourt
Le Comte de Monte-Cristo: «Vous ne verrez pas le temps passer»
Air Canada: Anko Van der Werff succède à Michael Rousseau
Rattrapage
Un soupir de soulagement
Air Canada: Anko Van der Werff succède à Michael Rousseau
Du syndrome de Guillain-Barré aux ultramarathons
Rattrapage
Anick Nadeau Fréchette
Du syndrome de Guillain-Barré aux ultramarathons
On vous présente la Genesis GV60 Magma
Rattrapage
Chronique techno
On vous présente la Genesis GV60 Magma
Comment Martin Giroux a rencontré Richard Desjardins
Rattrapage
Hommage à Richard Desjardins
Comment Martin Giroux a rencontré Richard Desjardins
«Ça va prendre une autre élection partielle» -Antoine Trépanier
Rattrapage
Richard Martel sera sénateur
«Ça va prendre une autre élection partielle» -Antoine Trépanier
«La question de la sécurité s'impose de plus en plus» - Jonathan Valois
Rattrapage
Campagne électorale au Québec
«La question de la sécurité s'impose de plus en plus» - Jonathan Valois
Une cérémonie émouvante pour le policier disparu
Rattrapage
Au Centre Bell
Une cérémonie émouvante pour le policier disparu