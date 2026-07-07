Campagne électorale au Québec

La commémoration du policier Mohamed Lamine Benredouane et le départ d'une figure marquante comme Marc Messier ont poussé les politiciens à mettre temporairement la politique partisane de côté.

Au-delà de ces évènements, le thème de la sécurité publique s'impose de plus en plus dans la campagne actuelle au Québec, avec la nomination d'anciens policiers d'expérience au sein des différents partis qui incarne ce virage.

Écoutez Jonathan Valois à ce sujet à l'émission de Catherine Brisson

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